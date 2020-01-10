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10.01.2020 (08:32)

На Камчатке экипажи кораблей приступили к сдаче курсовых задач

На Камчатке в соединении кораблей охраны водного района в рамках программы подготовки к выполнению задач по предназначению проходит сдача курсовых задач.

Экипажи кораблей подтвердят готовность к самостоятельному выполнению боевых задач при стоянке в базе и выходе в море. Флагманскими специалистами будут проверены боевая и повседневная организации служб кораблей в целом.

В соответствии с методикой проведения подобных мероприятий на всех кораблях соединения под руководством командиров пройдут показательные сдачи курсовой задачи и соответствующие проверки личного состава на профессиональную состоятельность.

К выполнению задач привлечён весь корабельный состав соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России.

Следующими этапами боевой подготовки станет слаживание экипажей при выходах в море, где личному составу предстоит совершенствовать навыки выполнения морских элементов и плановых боевых упражнений как одиночным кораблем, так и в составе отряда кораблей.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Тихоокеанский флот
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