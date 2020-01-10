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10.01.2020 (07:00)

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота приступили к выполнению задач боевой подготовки в 2020 году

Сегодня в соответствие с планом боевой подготовки Береговых войск Тихоокеанского флота около двух тысяч военнослужащих частей и подразделений морской пехоты ТОФ приступили к выполнению задач на полигонах Бамбурово, Горностай и Радыгино.

В ходе полевых выходов в ближайшее время морские пехотинцы планируют провести лагерные сборы снайперов, гранатометчиков, саперов и разведчиков в составе штатных подразделений.

При выполнении поставленных задач на полигонах военнослужащие морской пехоты Тихоокеанского флота будут совместно совершенствовать навыки по вождению боевых машин, тактических приемов ведения боя, инженерной подготовке, а также практическим стрельбам из всех видов стрелкового вооружения.

Всего к мероприятиям полевых выходов привлечено до 200 единиц боевой и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Тихоокеанский флот
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