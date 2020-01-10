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10.01.2020 (06:26)

Школьников Еврейской автономии познакомили с изобретениями Михаила Калашникова и рассказали о человеке-легенде

В соединениях и частях Амурского объединения Восточного военного округа, дислоцированных в Еврейской автономии, военнослужащие провели серию уроков мужества на тему «Калашников. Солдат. Конструктор. Легенда». Мероприятие посвящено 100-летию выдающегося советского конструктора.

Школьникам рассказали о Михаиле Калашникове и истории создания самого популярного и массового автомата в мире. Кроме рассказов военнослужащие подготовили выставку образцов автомата находящиеся в настоящее время на вооружении. Каждый школьник смог потренироваться в неполной разборке и сборке автомата, узнать его тактико-технические характеристики  его преимущества перед зарубежными образцами оружия такого класса.

Военнослужащие Амурского объединения ВВО регулярно проводят военно-патриотические мероприятия с юнармейцами и школьниками. Проводимая работа позволяет воспитывать достойных защитников Отечества и патриотов своей Родины.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Социальное развитие
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