10.01.2020 (05:02)

В Амурском объединении ВВО приведено к Военной присяге более 90 % новобранцев осеннего призыва

В Амурском объединении Восточного военного округа приведено к Военной присяге более 90% новобранцев осеннего призыва. Клятву в верности Родине и воинскому долгу дали свыше 1500 военнослужащих, призванных из западных регионов страны и Дальнего Востока.

Перед принятием присяги военнослужащие прошли цикл занятий общевойсковой подготовки, больше известный как «курс молодого бойца», изучили требования воинских уставов, строевую подготовку, выполнили первые боевые стрельбы из автомата Калашникова.

На многих торжественных мероприятиях присутствуют родители, друзья и близкие новобранцев. Прибывших родственников знакомят с учебно-материальной базой подразделений и социально-бытовыми условиями службы.

После принятия присяги молодые воины приступают к выполнению плановых учебно-боевых задач в составе подразделений.

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