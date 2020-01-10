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10.01.2020 (04:00)

В Бурятии музей Боевой славы штаба общевойскового объединения ВВО посетили школьники

В Республике Бурятия более 30 школьников 6-х классов посетили музей Боевой славы штаба общевойскового объединения Восточного военного округа.

Обзорную экскурсию по музею ребятам провел офицер запаса, принимавший участие в афганской и чеченской вооруженных конфликтах.

Школьники смогли ознакомиться с подвигами военнослужащих, на плакатах посмотреть боевой путь соединений и воинских частей  армии ВВО.

В историческом зале были представлены уникальные музейные экспонаты времен Великой Отечественной войны, в частности, стрелковое оружие, обмундирование, предметы быта военнослужащих, фотографии тех лет, портреты Героев Советского Союза.

Помимо этого, школьники увидели экспонаты времен афганской, чеченской войн, а также современного вооруженного конфликта в Сирийской Арабской Республике.

Пополнили коллекцию музея Боевой славы экспонаты, поднятые группой поисковиков  в текущем году, в районе сопки Ремизова, где в 1939 году проходили ожесточенные бои на реке Халхин-Гол.

Напомним, что музей Боевой славы был создан по инициативе командующего  общевойскового объединения Восточного военного округа генерал-лейтенанта Михаила Носулева.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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