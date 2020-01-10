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10.01.2020 (06:00)

Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» ВМФ России сегодня совершит деловой заход в Рио-де-Жанейро

Сегодня, 10 января океанографическое исследовательское судно ВМФ «Адмирал Владимирский», совершающее     кругосветную  экспедицию, организованную  Главным командованием ВМФ России,  совершит деловой заход в порт Рио-де-Жанейро. По расчетным данным судно зайдет в бразильский порт ближе к вечеру и пробудет там до 14 января.

Руководитель экспедиции на борту ОИС «Адмирал Владимирский» капитан 1 ранга Олег Осипов  доложил Главнокомандующему ВМФ России Адмиралу Николаю Евменову о готовности экипажа и судна к деловому заходу.

Гидрометеорологические условия перехода судна через Атлантику отличались сложностью гидрометеоусловий, но это не помешало  экипажу судна, курсантам Военно-Морского Иинститута, специалистам Русского Географического Общества   выполнять свои задачи по плану кругосветной экспедиции. Техническое средства, гидрографическое и гидрометерологическое оборудование на борту судна функционируют  в штатном режиме, экипаж здоров и выполняет свои задачи в соответствии с планом похода. Данные о кругосветной экспедиции, в соответствии с указанием Главкома ВМФ, поступают в Центр Русского Географического Общества, функционирующий  при Главном командовании ВМФ в Адмиралтействе.

Маршрутный промер глубин выполняется на всем этапе  экспедиции  с использованием  эхолотов.    В процессе исследований используются данные получаемые мобильным автономным пунктом приема космической метеорологической информации (Сюжет-МБ) и корабельной метеорологической станцией «Характер-К».     Среди   целей экспедиции  - изучение и анализ состояния гидрометеорологической обстановки в сложных климатических условиях и дальних морских зонах, проведение непрерывных наблюдений за развитием опасных явлений погоды по маршруту следования судна, а также в Антарктическом регионе.

Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» покинуло г. Кронштадт 3 декабря, дав старт масштабной кругосветной океанографической экспедиции Военно-Морского Флота России, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала И.Ф.Крузенштерна. В ходе экспедиции, которая продлится до июня месяца 2020 года, к ОИС «Адмирал Владимирский» на различных маршрутах присоединятся гидрографическое судно «Маршал Геловани» и океанографическое исследовательское судно «Янтарь». Первым иностранным портом, который посетило судно стал Лиссабон.  В ходе стоянки в порту Лиссабона  с     12  по 15   декабря  ОИС «Адмирал Владимирский» пополнило запасы до требуемых норм.  

Маршрут экспедиции спланирован таким образом, чтобы в день открытия Антарктиды, 28 января 2020 г., ОИС  «Адмирал Владимирский» и ОИС  «Янтарь»  прибыли к российской антарктической станции «Беллинсгаузен», где совместно с личным составом станции провели памятные мероприятия.  Экспедиция проводится в тесном взаимодействии с Русским Географическим Обществом.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот
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