09.01.2020 (19:38)

Армейские спортсмены примут участие в Серии чемпионов по плаванию

С 14 по 15 января в китайском Шэньчжэне пройдет первый этап Серии чемпионов по плаванию, участниками которого станут четыре армейских пловца – Владимир Морозов, Олег Костин, Светлана Чимрова и Анна Егорова.

Бронзовый призёр Олимпийских игр, многократный призёр чемпионатов мира, многократный победитель и призёр чемпионатов мира на короткой воде, двукратный чемпион Европы, многократный победитель и призёр чемпионатов Европы на короткой воде Владимир Морозов, двукратный победитель чемпионата мира на короткой воде, победитель и призер чемпионата Европы на короткой воде, бронзовый призёр чемпионата Европы, старший лейтенант Олег Костин, призёр чемпионатов мира, победитель и призёр чемпионата Европы-2018, многократный призер Всемирных военных игр, серебряный призёр Универсиады лейтенант Светлана Чимрова и серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы-2018 рядовой Анна Егорова, а также Андрей Минаков выступят на первом этапе Серии чемпионов в Китае.

Также этот состав, к которому присоединится Анастасия Фесикова, поборются за награды во втором этапе, который пройдет в Пекине 18-19 января.

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