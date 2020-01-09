09.01.2020 (19:34)

Армейская лучница номинирована на звание спортсменки года по версии Международной федерации стрельбы из лука

Международная федерация стрельбы из лука (World Archery) опубликовала на официальном сайте список номинантов на награду лучшему спортсмену года в стрельбе из блочного лука. Среди кандидатов и армейская спортсменка Наталья Авдеева.

За звание лучшей спортсменки с чемпионкой мира и Европы, серебряным призером II Европейских игр и Кубка мира прапорщиком Натальей Авдеевой поборются американки Алексис Руис и Пейдж Пирс, а также Сара Лопес (Колумбия) и Софи Додемон (Франция).

Победители будут названы по результатам публичного голосования, которое завершится 31 января, а также опроса экспертов. Победители во всех номинациях будут названы 8 февраля в Лас-Вегасе.

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