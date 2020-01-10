10.01.2020 (06:00)

Самоходно-артиллерийский дивизион артиллерийского полка Новороссийского десантно-штурмового соединения ВДВ уничтожил командные пункты и ракетные установки «противника» на Кубани

Самоходно-артиллерийский дивизион гвардейского артиллерийского полка Новороссийского десантно-штурмового горного соединения ВДВ, на полигоне «Раевский» в Краснодарском крае выполнил контрольное упражнение боевых стрельб из 120-мм самоходно-артиллерийского десантируемого орудия 2С9 «Нона».

В ходе практической части мероприятий артиллеристы отрабатывали навыки по занятию огневых позиций, обнаружению целей и их уничтожению с места прямой наводкой, корректировке огня артиллерийского подразделения.

В ходе боевых стрельб расчеты самоходного орудия 2С9 «Нона» поразили цели, имитирующие командно-штабные машины и пусковые установки тактических ракетных комплексов условного противника на дистанции до 2 тыс. метров.

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