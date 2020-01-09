09.01.2020 (20:59)

В Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова проведена научно-практическая конференция

В Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова проведена научно-практическая конференция посвященная 90-летию кафедры рентгенологии и радиологии с курсом ультразвуковой диагностики.

90 лет назад приказом начальника Военно-санитарного Управления РККА №292 была создана самостоятельная кафедра рентгенологии Военно-медицинской академии. Её первым начальником стал известный в СССР и за рубежом учёный, профессор Михаил Исаевич Неменов.

Впоследствии именно им было введено понятие военно-полевая рентгенология и написано первое руководство, в котором были конкретизированы его сущность и задачи, а также определены пути к их решению. За вклад первого начальника кафедры рентгенологии академии в развитие рентгенологии и военной медицины Ученый совет Военно-медицинской академии постановил присвоить лекционной аудитории № 19 имя профессора Михаила Исаевича Немёнова. В честь этого события 16 декабря 2019 года на аудитории была открыта памятная доска.

Начальник кафедры рентгенологии и радиологии подполковник медицинской службы Железняк И.С. в своем докладе сделал акцент на истории военно-полевой рентгенологии и роли кафедры в создании полевых и корабельных рентгеновских аппаратов.

На секционном заседании было представлено 17 докладов молодых ученых. В конференции приняло участие более 200 человек из Военно-медицинской академии и других ведущих образовательных и лечебных учреждений Санкт-Петербурга.

В ознаменование 90-летнего юбилея создания кафедры рентгенологии и за значительный вклад в развитие специальности начальник академии наградил заслуженных сотрудников и ветеранов кафедры грамотой и памятной медалью.



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