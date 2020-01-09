09.01.2020 (21:32)

В Чёрном море проведено совместное учение Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб

В акватории Чёрного моря под руководством Главнокомандующего Военно-Морским Флотом Российской Федерации адмирала Николая Евменова проведено совместное учение Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб.

В учении были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка Черноморского флота и более 40 летательных аппаратов ВКС России.

В ходе практических действий авиации парой истребителей Миг-31К выполнена боевая стрельба гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал» по цели на одном из полигонов.

В практических действиях приняли участие: фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли и ракетные катера «Орехово-Зуево», «Набережные Челны», «Ивановец», большие десантные корабли «Цезарь Куников» и «Азов», патрульные корабли «Дмитрий Рогачёв» и «Василий Быков», подводная лодка «Колпино», малые противолодочные корабли и морские тральщики.

От Северного флота в учении были задействованы: ракетный крейсер «Маршал Устинов», на борту которого был развёрнут походный штаб и осуществлялось управление силами, а также большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».

Совместной корабельной группировкой во взаимодействии с береговыми войсками и Воздушно-космическими силами были отработаны учебно-боевые задачи по нанесению поражения корабельной группировке условного противника с применением ракетного вооружения.

Экипажи фрегата «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» и подводной лодки «Колпино» выполнили пуски из надводного и подводного положений ракетами «Калибр».

Экипажи ракетных катеров ЧФ «Ивановец» и «Набережные Челны» в соответствии с замыслом учения выполнили стрельбу противокорабельными ракетами «Москит».

Также боевыми расчётами берегового ракетного комплекса «Утёс» Черноморского флота, выполнены два ракетных пуска по целям, имитирующим корабли условного противника.

Все ракетные пуски выполнены успешно.

В учении принимали участие экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24м и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95.

Беспилотные летательные аппараты МА ЧФ обеспечивали непрерывное визуальное наблюдение за проведением учений.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице