09.01.2020 (22:07)

Мотострелки общевойсковой армии ЗВО приступили к обучению по модулю «одиночная подготовка» в четырех регионах России

Мотострелковые подразделения общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированные в четырех субъектах Центрально-Федерального региона и на северо-западе страны, приступили к подготовке подразделений в зимнем периоде обучения.

Свыше тысячи военнослужащих выдвинулись на военные полигоны для отработки и выполнения практических учебных стрельб, вождения боевых машин БМП-2, БТР-82А, Т-72БА, Т-72Б3, МСТА-СМ1, МСТА-СМ2, РСЗО «Торнадо-Г».

Одна из основных задач в начальный период подготовки войск — подготовить личный состав к самостоятельным действиям по новой модульной системе, максимально создать углубленный курс подготовки и всестороннего развития профессиональных навыков отдельных военнослужащих, подразделений, рот и батальонов.

Командиры всех степеней приступили к отработке навыков по управлению подразделениями в условиях, максимально приближенных к боевым, а также по организации взаимодействия с приданными огневыми средствами поражения для уничтожения противника. В этих целях к решению задач по блокированию противника на переднем крае будут использоваться новые образцы средств разведки, наблюдения и связи по системе «КРУС», радиоэлектронной борьбы и другое вооружение.

Также особое внимание при проведении и подготовке к тактическим учениям уделяют особое внимание поиску нестандартных решений при действиях личного состава на поле боя в условиях противодействия средствам БЛА и РЭБ «противника».

Всего на полевые выходы для отработки программы обучения уже вышли свыше тысячи военнослужащих гвардейской общевойсковой армии ЗВО в Воронежской, Белгородской и Смоленской области.

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