09.01.2020 (20:04)
Более 175 тысяч человек приняло участие в спортивно-массовых мероприятиях в ЦВО во время новогодних каникул
В целях пропаганды здорового образа жизни в Центральном военном округе во время новогодних каникул проведено более трехсот спортивно-массовых мероприятий: спартакиад, чемпионатов по хоккею и зимнему футболу, лыжных гонок, спортивных праздников и др.
Всего к зимним занятиям спортом было привлечено более 175 тысяч военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала.
По итогам мероприятий более полутора тысяч военнослужащих выполнили спортивные разряды.
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