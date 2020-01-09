09.01.2020 (20:04)

Более 175 тысяч человек приняло участие в спортивно-массовых мероприятиях в ЦВО во время новогодних каникул

В целях пропаганды здорового образа жизни в Центральном военном округе во время новогодних каникул проведено более трехсот спортивно-массовых мероприятий: спартакиад, чемпионатов по хоккею и зимнему футболу, лыжных гонок, спортивных праздников и др.

Всего к зимним занятиям спортом было привлечено более 175 тысяч военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала.

По итогам мероприятий более полутора тысяч военнослужащих выполнили спортивные разряды.

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