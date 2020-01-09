09.01.2020 (19:58)
Впервые военнослужащие соединения связи общевойсковой армии ЗВО в Воронеже приняли участие в благотворительной акции «Стань донором!»
Военнослужащие соединения связи общевойсковой армии Западного военного округа в Воронеже впервые приняли участие в благотворительной акции «Стань донором».
В ходе мероприятия свыше 100 добровольцев из числа военнослужащих по контракту и по призыву стали донорами и на безвозмездной основе сдали около 400 мл крови. После проверки в лаборатории кровь будет передана в медицинские учреждения Воронежского гарнизона для оказания помощи нуждающимся.
По мере необходимости собранная кровь будет использоваться для спасения пострадавших и лечения больных гемофилией и онкологическими заболеваниями.
Забор крови проводили квалифицированные медицинские работники филиала банка крови областной больницы.
Военнослужащие намерены принимать активное участие и вносить свой вклад в развитие донорства, сделать акцию «Стань донором! Сдай кровь нуждающимся больным!» в воинских частях базирования общевойсковой армии ЗВО традиционной.