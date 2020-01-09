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09.01.2020 (18:45)

Военнослужащие российской авиабазы Кант в 2020 году примут участие в более 15 масштабных учениях

В 2020 году личный состав объединенной российской военной базы Кант в Киргизии будет задействован в проведении более 15 масштабных учений, некоторые из которых пройдут на территории стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В текущем году интенсивность боевой подготовки не уступит уровню минувшего года. Военнослужащие соединения выполнят комплекс задач в небе и на земле. Экипажи модернизированных штурмовиков Су-25СМ в течение года отработают действия по прикрытию наземных сил и уничтожение условных незаконных вооруженных формирований. Расчеты комплексов радиоэлектронной борьбы «Силок-01», «Силок-02» и «Житель» будут выполнять задачи по круглосуточному мониторингу воздушного пространства в районах размещения для защиты от нападения ударных беспилотных летательных аппаратов противника на командные пункты и другие военные объекты.

Кроме того, к проведению учений будут привлечены экипажи вертолетов Ми-8 армейской авиации и отряд беспилотных летательных аппаратов.

Справочно:

Авиабаза Кант структурно входит в состав Центрального военного округа, является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств-участников ОДКБ. Соединение оснащено самолётами Су-25СМ, вертолётами Ми-8МТВ, комплексами радиоэлектронной борьбы «Силок» и «Житель», а также беспилотными летательными аппаратами.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
ОДКБ , Центральный военный округ , Киргизия
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