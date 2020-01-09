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09.01.2020 (18:51)

Перспективные проекты в военном кораблестроении и новое морское оружие обсуждены на конференции в Севастополе

Вопросы, посвящённые созданию перспективных кораблей, новейших образцов вооружения и летательных аппаратов обсуждены на конференции, которая прошла в Севастополе под руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу в четверг.

«В ходе конференции обсуждены вопросы развития Военно-морского флота (ВМФ) России и военного кораблестроения. Особое внимание было уделено вопросам, посвящённым внедрению на предприятиях промышленности новейших технологий в процессы проектирования, создания и серийного строительства перспективных кораблей, новейших образцов вооружения и летательных аппаратов», - сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

Также, по его словам, «были затронуты вопросы создания комплексных программ развития систем вооружения ВМФ, строительства кораблей различных классов». «В том числе – перспективных судов обеспечения вспомогательного флота, разработки современных систем вооружения для береговых войск и морской авиации ВМФ», - сказал Криворучко.

Он сообщил, что научно-практическая конференция «Российский ВМФ в ХХI веке» прошла в Черноморском высшем военно-морском училище имени П.С.Нахимова. «Здесь была развёрнута выставка моделей новейших кораблей различных классов ближней и дальней морских зон, современных и перспективных образцов ракетного и торпедного вооружения, противоминных средств, а также образцов беспилотных и пилотируемых летательных аппаратов», - сказал заместитель министра обороны РФ.

В работе конференции приняли участие главнокомандующий ВМФ России, командование четырёх флотов и Каспийской флотилии, руководители предприятий ОПК, специализирующихся на строительства кораблей и судов, а также разработке систем вооружения в интересах ВМФ России, сообщил Криворучко.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на конференции, отметил, что Россия строит высокотехнологичный Военно-морской флот, в том числе и для того, чтобы ни один провокационный вызов не остался без ответа.

 «Сегодня растущее присутствие России в Мировом океане вызывает раздражение у отдельных ведущих держав, которые активизировали борьбу за доступ к сырьевым ресурсам. С тем, чтобы отвечать на любые провокационные действия наших оппонентов, мы строим современный высокотехнологичный Военно-морской флот. Для этого у нас есть мощный научный потенциал, опытные инженеры и рабочие, хорошо  подготовленный личный состав», - сказал Шойгу.

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Метки:
Конференции , Военно-Морской Флот , Министр обороны
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