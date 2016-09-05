Новости
Руководство
Структура
Карьера
Образование
Наука
Документы
Энциклопедия
Мультимедиа
Сообщение об ошибке на сайте
Русский
|
English
|
Français
|
Español
|
العربية
Для слабовидящих
|
PDA
|
WAP
© Все материалы интернет-портала Минобороны России доступны по лицензии
Creative Commons Attribution 4.0
Главная
Электронная приёмная
Задать вопрос
Карта сайта
Русский
Русский
English
Français
Español
العربية
Версии сайта
Для слабовидящих
PDA
WAP
Министерство обороны Российской Федерации
(Минобороны России)
Новости
Руководство
Структура
Карьера
Образование
Соцобеспечение
Документы
Энциклопедия
Мультимедиа
Контакты
Верховный Главнокомандующий
Министр обороны
Заместители министра
Главнокомандующие видами ВС
Командующие родами войск
Коллегия Минобороны России
Состав совместной Коллегии Минобороны Республики Беларусь и России
Вооруженные Cилы РФ
Структура Минобороны России
Подведомственные организации
Служба по призыву
Служба по контракту
Альтернативная служба
Государственная гражданская служба
Работа в ВС РФ на гражданских должностях
Осенний призыв - 2019
Новости
Среднее общее
Высшее
Адъюнктура
Вакансии
Международная олимпиада курсантов
Конкурсы
Диссертации
Документы
Фото/Видео
Обучение в гражданских образовательных организациях
Подготовка сержантов и солдат в гражданских вузах
Культура
Спорт
СМИ
Учеба
Здоровье
Безопасность
Жилье
Денежное довольствие
Соцзащита
Стратегия социального развития 2020
Личный кабинет военнослужащего
Заявка в санаторий
Банк документов
Проекты документов
Календарь воина
Словари
История войн
История ведомства
Книги
Новости
Фото
Видео
Виртуальные экскурсии
Игры
Инфографика
3D модели
<
Главная
<
Новости
<
В стране
<
Подробнее
К списку новостей
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false