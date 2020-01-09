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09.01.2020 (17:42)

С зенитчиками гвардейской танковой армии ЗВО состоялся полевой выход с привидением их в высшие степени боевой готовности

В Московской области на полигоне Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) состоялся полевой выход подразделений противовоздушной обороны с привидением их в высшие степени боевой готовности.

В ходе мероприятия боевой подготовки подразделения зенитных ракетных комплексов «Тор-2У» совершили марш в район развертывания, для проведения тренировки боевых расчетов по приведению комплексов в полную боевую готовность. Также офицеры командного пункта отработали действия по обнаружению, сопровождению и уничтожению условных целей с выполнением электронных пусков ракет.

Занятия проводились в рамках повышения боевой и мобилизационной готовности подразделений противовоздушной обороны гвардейской танковой армии ЗВО. В отработке учувствовали более 300 военнослужащих было задействовано свыше 50 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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