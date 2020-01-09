09.01.2020 (17:41)

В ЦВО началась подготовка трех танков Т-34 к военному параду, посвященному 75-й годовщине Великой Победы

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) начали подготовку трех танков Т-34 с уникальной боевой историей времен Великой Отечественной войны к участию в военном параде, посвященном 75-й годовщине Великой Победы.

9 мая по главной площади Екатеринбурга помимо действующих образцов вооружения и военной техники пройдет колонна исторической техники во главе с одним из восстановленных танков Т-34, применявшихся в Висло-Одерской наступательной операции. Восстановительные работы проводятся под Екатеринбургом на базе одной из ремонтно-восстановительных частей округа.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что три военных парада и свыше 70 торжественных прохождений войск состоятся 9 мая 2020 года на территории военного округа. Торжественные мероприятия пройдут в ста тридцати городах и населенных пунктах, в них примут участие свыше 50 тыс. военнослужащих и юнармейцев, более 1 тыс. единиц техники.

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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