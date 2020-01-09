09.01.2020 (17:36)

В 2020 году гидрографическая служба ВМФ получит шесть новейших гидрографических катеров проекта 23040Г

В 2020 году согласно контракту с Минобороны РФ предприятие «Нижегородский теплоход» построит и передаст Военно-Морскому Флоту шесть катеров проекта 23040Г. Данный проект разработан на основе базового проекта 23040 собственной разработки завода в соответствии с техническими требованиями Главного командования ВМФ.

Большие гидрографические катера проекта 23040Г предназначены для выполнения широкого спектра гидрографических задач, таких как высокоточная площадная съёмка рельефа дна и обследование навигационных опасностей на глубинах до 400 метров и съемка рельефа дна эхолотом на глубинах до 2000 метров; обслуживание всех типов плавучих предостерегательных знаков (далее-ППЗ); постановка/съёмка всех типов ППЗ до 1,7 тонны и длиной до 6,5 метров; доставка личного состава, продовольствия, ЗИПа и ремонтных бригад на береговые средства навигационного оборудования; навигационно-гидрографическое обеспечение спасательных и поисковых операций; лоцманская проводка и лидирование подводных лодок и крупнотоннажных кораблей в пунктах базирования и на подходах к ним.

До конца 2021 года гидрографическая служба ВМФ России получит в свой состав еще два новейших больших гидрографических катера проекта 23040Г катера, которые будут построены на заводе «Нижегородский теплоход».

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