09.01.2020 (17:34)

В 2019 году почти 800 жителей Калининградской области подали документы для прохождения военной службы по контракту в воинские части Балтфлота и ЗВО

В 2019 году почти 800 жителей Калининградской области подали документы для прохождения военной службы по контракту в воинские части и соединения Балтийского флота и Западного военного округа.

В течение 2019 года Калининградским пунктом отбора на военную службу по контракту по итогам медицинского освидетельствования, профессионально-психологического отбора и сдачи нормативов по физической подготовке более 400 жителей Калининграда и области направлены на службу по контракту на корабли, береговые части и подразделения морской пехоты Балтийского флота и Западного военного округа.

По словам начальника пункта отбора на военную службу по контракту первого разряда по Калининградской области капитана 2 ранга Дмитрия Сушкова, в этом году специалисты пункта отбора проводят свою работу совместно с военными комиссариатами муниципальных образований и общественными организациями и региона. Кроме того, в 2019 году только в Калининграде пять раз была организована работа мобильных пунктов отбора в рамках проведения патриотических акций и государственных праздников. В ходе работы специалисты мобильного пункта также побывали в г. Гурьевске, Советске, Гусеве, Светлом и Балтийске Калининградской области, где также провели предварительный отбор граждан.

Будущих военнослужащих по контракту ждет достойное денежное довольствие, выше средней заработной платы в регионе. Помимо денежного довольствия, военнослужащий по контракту и его семья пользуются льготами и полным социальным пакетом.

Кроме того, с 1 мая 2017 года на основании ФЗ-91 «О внесении изменений в статью 34 ФЗ-53 «О воинской обязанности и военной службе» право заключать контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ разрешено гражданам мужского пола, не пребывающим в запасе и получившим среднее профессиональное образование. Ранее по действующему законодательству заключить контракт на прохождение военной службы граждане, не отслужившие по призыву, могли лишь в том случае, если они имели высшее образование. Таким образом, граждане, получившие в текущем году диплом о среднем профессиональном образовании, имеют право поступить сразу на службу по контракту на два года, не проходя службу по призыву.

Через три года службы военнослужащий приобретает право стать участником накопительной ипотечной системы «военной ипотеки», благодаря которой он может купить себе квартиру по собственному выбору в любом регионе России. Главным отличием «военной ипотеки» от гражданских ипотечных программ является то, что на протяжении всей службы ежемесячные выплаты по кредиту за купленную квартиру на 100 процентов выплачивает государство. Таким образом, прослужив в рядах Вооруженных Сил РФ 20 и более лет, военнослужащий по контракту получает жилье в собственность фактически бесплатно.

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