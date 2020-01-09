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09.01.2020 (17:01)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье провели турнир по стрелковому двоеборью

На войсковом стрельбище Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели турнир по стрелковому двоеборью.

В соревнованиях приняли участие восемь команд, представляющие различные подразделения ОГРВ ПРРМ. Согласно условиям, каждая команда состояла из четырех военнослужащих.

В ходе состязаний участники выполняли стрельбу из пистолета Макарова стоя с одной руки по грудной фигуре с кругами, находящейся на расстоянии 25 метров. Стрельбы из автомата АК-74 выполнялись с трех положений (стоя, с колена, лежа). При стрельбе из ПМ и АК-74 участникам давалось по три зачетных выстрела.

Призеров турнира определили как в личном, так и в командном зачете, после чего им вручили медали и грамоты. Лучшие стрелки представят ОГРВ ПРРМ на аналогичных состязаниях среди силовых ведомств региона.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Соревнования , Западный военный округ
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