09.01.2020 (16:54)

Сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый» несет антипиратскую вахту в Аденском заливе

Экипаж сторожевого корабля (СКР) «Ярослав Мудрый» осуществляет проводку российского гражданского судна через Аденский залив. Для обеспечения безопасности на сопровождаемом судне находится группа антитеррора морской пехоты Балтийского флота.

Через несколько дней конвой прибудет в назначенную точку в Красном море, где моряки-балтийцы приступят к формированию нового каравана для следования в обратном направлении.

С 4 по 7 января отряд кораблей Балтийского флота совершил деловой заход в порт Салала (Оман), где осуществил пополнение запасов воды, продовольствия и топлива.

По плану дальнего похода отряд кораблей до конца января будет продолжать антипиратскую деятельность в Индийском океане.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе СКР «Ярослав Мудрый», морского буксира «Виктор Конецкий» и танкера «Ельня», выполняющий плановые задачи дальнего похода, покинул военную гавань Балтийска 1 октября и взял курс в Индийский океан.

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