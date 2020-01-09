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09.01.2020 (16:48)

Главная икона ВМФ России — образ святого апостола Андрея Первозванного — прибыла в Полярный

Сегодня в главную базу Кольской флотилии разнородных сил Северного флота — город Полярный — доставили Главную икону Военно-Морского Флота России — образ святого апостола Андрея Первозванного.

С 9 по 11 января икона будет размещена и доступна для посещения в храме Святителя Николая Чудотворца города Полярного.

Икона была доставлена в Североморск военно-транспортной авиацией от военных моряков Каспийской флотилии. Реликвия выставлялась в домовом храме штаба Северного флота, затем после крестного хода по военному городку соединений надводных кораблей она была принесена в Свято-Андреевский морской кафедральный собор, где находилась по 30 декабря. На Новый год и Рождество Христово икона находилась в Центральном мурманском храме Спас-на-Водах.

За время пребывания на Северном флоте поклониться реликвии смогли уже более 3 тыс. военнослужащих и членов их семей, а также гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации.

1 февраля икону планируется отправить на Тихоокеанский флот.

Справочно:

Главная икона ВМФ России — образ святого покровителя Флота Российского Андрея Первозванного — была освящена в Кронштадтском Морском Никольском Ставропигиальном соборе в преддверии Дня Военно-Морского Флота Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в присутствии главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.

До того, как прибыть на Северный флот, икона побывала в главных базах и отдельных гарнизонах Балтийского и Черноморского флотов, а также на борту российских кораблей в Средиземном море и в пункте материально-технического обеспечения группировки ВМФ в сирийском порту Тартус.

После крестного хода по всем флотам образ святого апостола Андрея Первозванного займет свое место в строящемся Главном храме ВС РФ, каждый придел которого посвящен покровителю одного из родов войск и видов Вооруженных Сил России.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Религия , Северный флот , Военно-Морской Флот
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