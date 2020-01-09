09.01.2020 (15:18)

Гранатометчики и снайперы на Алтае отрабатывают новые методики стрельбы из РПГ-7В и СВД

Гранатометчики и снайперы мотострелкового соединения, дислоцированного в Алтайском крае, отрабатывают новые методики стрельбы из гранатометов РПГ-7В, АГС-17 «Пламя», снайперской винтовки Драгунова и специальной снайперской винтовки «Винторез» на основе опыта, полученного в ходе учения «Центр-2019», а также с учетом современных вооруженных конфликтов.

Военнослужащие совершенствуют уровень профессионального мастерства и отрабатывают тактические приемы в ограниченных условиях для стрельбы: определяют правильный выбор огневых позиций, скрытно передвигаются, ведут наблюдение и разведку цели, учатся быстро и правильно рассчитывать расстояние до нее, вести огонь из штатного оружия на различных дальностях. Снайперы также отрабатывают вопросы длительной дневной засады, правильного выбора места «лежки», маршрута подхода и отхода. Основное внимание уделяется нанесению поражения первым выстрелом, ведению боя в городских условиях, отработке совместных действий гранатометчиков и снайперов при организации огневых засад.

Занятия по боевой подготовке проходят в светлое и темное время суток. В них принимают участие более 500 военнослужащих.

Справочно:

41-я общевойсковая армия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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