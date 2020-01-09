09.01.2020 (15:13)

Более 500 художественных книг передали российские военнослужащие школьникам Таджикистана

Более 500 художественных книг передали российские военнослужащие 201-й военной базы учащимся 57-й средней школы в Таджикистане.

Школьную библиотеку пополнили произведения Чехова, Толстого, Горького, Пушкина, Лермонтова, Ахматовой, Маяковского, а также сборники сочинений Крылова, Куприна, Платонова и Твардовского.

Книги были доставлены самолетом военно-транспортной авиации из Екатеринбурга в рамках акции по передаче учебников детям Таджикистана. Помощь в сборе литературы оказали общественные организации Свердловской, Тюменской и Курганской областей.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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