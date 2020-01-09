09.01.2020 (15:07)
Тульские десантники начали календарный год с занятия по огневой подготовке
Сегодня на территории полигона Тесницкое с военнослужащими Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения ВДВ проведено первое в календарном году занятие по огневой подготовке.
Военнослужащие отдельного батальона связи отработали нормативы по подготовке штатного оружия к бою и выполнили упражнения контрольных стрельб на меткость из автомата АК-74М по неподвижной мишени с места и по появляющимся мишеням со сменой огневой позиции.
На контрольном занятии, в котором принимали участие более 200 десантников, были развернуты точки для отработки нормативов по сборке и разборке оружия на время и изучения положений курса стрельб.
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