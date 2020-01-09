Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.01.2020 (15:07)

Тульские десантники начали календарный год с занятия по огневой подготовке

Сегодня на территории полигона Тесницкое с военнослужащими Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения ВДВ проведено первое в календарном году занятие по огневой подготовке.

Военнослужащие отдельного батальона связи отработали нормативы по подготовке штатного оружия к бою и выполнили упражнения контрольных стрельб на меткость из автомата АК-74М по неподвижной мишени с места и по появляющимся мишеням со сменой огневой позиции.

На контрольном занятии, в котором принимали участие более 200 десантников, были развернуты точки для отработки нормативов по сборке и разборке оружия на время и изучения положений курса стрельб.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Воздушно-десантные войска поступает новейшая боевая техника
В Новороссийском и Псковском десантно-штурмовых соединениях ВДВ на Рождество Христово командование поздравило семьи многодетных военнослужащих
В 2019 году в Воздушно-десантных войсках проведено более 7 тыс. информационно-пропагандистских мероприятий с охватом аудитории более 117 тыс. человек
Командование и личный состав соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск приняли участие в Рождественском богослужении в Главном Храме ВДВ

Метки:
Воздушно-десантные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false