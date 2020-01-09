09.01.2020 (15:05)

В Таджикистане состоялось учение российских расчетов зенитных ракетных систем

Расчеты дивизиона зенитных ракетных систем С-300 отразили воздушный удар противника по объектам 201-й военной базе на учениях в Таджикистане.

По замыслу планового тактического учения, специалисты противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили приближение самолетов и крылатых ракет противника. Боевые расчеты своевременно были подняты по тревоге и выполнили захват и сопровождение средств воздушного нападения. После этого военнослужащие произвели более 20 электронных пусков, успешно поразив авиагруппу условного противника на безопасном расстоянии.

Кроме того, во время учения были выполнены нормативы по перезарядке систем С-300 ракетами, а подразделения охраны и обороны отработали вопросы отражения нападения условных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на боевые позиции.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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