09.01.2020 (12:39)

Иностранные военнослужащие впервые примут участие в Параде Победы в Екатеринбурге

Военнослужащие четырех иностранных государств впервые будут участвовать в военном параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в Екатеринбурге 9 мая 2020 года. Об этом сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

«Особенностью военного парада в 2020 году станет участие парадных расчётов от четырёх иностранных государств в городе Екатеринбурге. Планируется, что будут задействованы военнослужащие Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан», - сказал Александр Лапин.

Ранее сообщалось, что на территории Центрального военного округа состоятся три военных парада (Екатеринбург, Новосибирск, Самара) и свыше 70 торжественных прохождений 9 мая 2020 года.

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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