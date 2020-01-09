09.01.2020 (12:34)

Экипажи самых быстрых истребителей МиГ-31БМ выполнили дозаправку в небе над Челябинской областью

В небе над Челябинской областью истребители-перехватчики Миг-31БМ Центрального военного округа отработали один из самых сложных элементов летной подготовки – дозаправку топливом в воздухе.

Истребители вышли в заданный район встречи с авиазаправщиком Ил-78 и провели дозаправку. Экипажи произвели сближение с танкером на минимальное расстояние – около 10 метров, осуществили стыковку заправочной штанги с конус-датчиком и отработали процесс дозаправки на скорости 500 км/ч. К полетам такой сложности допускаются только опытные пилоты, так как в этих условиях, чтобы соблюсти требуемую дистанцию, летчикам приходилось контролировать мощность двигателей вручную. При отработке программы полетов экипажи истребителей преодолели более 2,5 тысяч километров и совершили посадку на аэродроме Шагол.

Выполнение дозаправки в воздухе увеличивает радиус полета воздушного судна в полтора раза, что позволяет экипажам оперативно-тактической авиации успешно выполнять задачи по обеспечению безопасности воздушного пространства на территории Поволжья, Урала и Сибири.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице