09.01.2020 (12:30)

Разведчики ЮВО приступили к плановым боевым стрельбам взводов на полигонах в Чечне

Разведчики мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Чечне, приступили к плановым боевым стрельбам в составе взводов на общевойсковых полигонах Альпийский, Гвардеец и Калиновский.

При выполнении боевых стрельб из вооружения БТР-82А, специальных снайперских винтовок «Винторез», пехотных пулеметов «Печенег», автоматов АК-74 и другого стрелкового оружия разведчики учатся поражать различные цели как с места, так и в движении.

Особое внимание во время занятий будет уделено практическому применению станций ближней разведки СБР-3, возможности которой позволяют обнаружить пехоту, вооружение и военную технику противника при отсутствии визуальной видимости в любых метеоусловиях на расстоянии до 3 тыс. м.

Для более эффективного ведения разведки военнослужащие совершенствуют навыки применения комплекса разведки управления и связи «Стрелец», который обеспечивает решение основных задач боевого управления, связи и передачи информации, выработки данных для применения оружия.

Кроме этого, разведчики осваивают модернизированные малогабаритные навигационные приборы индивидуального пользования «Грот-М» системы ГЛОНАСС.

К учениям привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано около 200 единиц военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А и бронированные автомобили КамАЗ «Мустанг».

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