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09.01.2020 (12:22)

Мотострелки 58-й общевойсковой армии ЮВО приступили к полевым занятиям на военном полигоне в Северной Осетии

Военнослужащие мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приступили к проведению полевых занятий на общевойсковом полигоне Тарское в Северной Осетии.

Подразделения были приведены в полную боевую готовность и совершили марш в составе механизированных колонн в район выполнения учебно-боевых задач на общевойсковой полигон, где приступили к подготовке и ведению боевых действий.

На общевойсковом полигоне военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений будут решать ряд задач по организации и ведению учебно-боевых действий с выполнением упражнений учебных стрельб на дальности до 4 км из всех видов штатного вооружения.

В полевых занятиях задействовано свыше 1,5 тыс. военнослужащих, более 200 единиц военной техники, в их числе танки Т-90, минометы «Сани», самоходные 152-мм гаубицы «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Град» и боевые машины пехоты БМП-3.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Полигон , Мотострелковые войска , Южный военный округ
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