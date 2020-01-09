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09.01.2020 (12:23)

В ЮВО проведена проверка готовности сводных отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций к действиям по предназначению

В Южном военном округе (ЮВО) проведена проверка готовности сводных отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) к действиям по предназначению.

Подразделения были подняты по тревоге и переброшены в назначенные районы, где продемонстрировали готовность выполнять задачи в сложных условиях.

Основное внимание уделялось вопросам своевременного сбора сводных отрядов, оснащения их техникой и средствами ликвидации последствий ЧС.

В результате тренировки военнослужащие спасательных команд уложились в нормативы и выполнили поставленные задачи. Кроме того, с ними проведены дополнительные занятия по практическим действиям при проведении инженерной разведки районов с возможной ЧС, эвакуации людей и оказанию им медицинской помощи при паводках и наводнениях.

Их основу составляют военнослужащие инженерных подразделений и подразделений радиационной, химической и биологической защиты соединений и воинских частей округа. В случае стихийных бедствий или техногенных катастроф они первыми придут на помощь жителям военных городков, особенно удаленных от крупных городов.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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