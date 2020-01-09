09.01.2020 (12:22)

На Кубани в ракетном соединении ЮВО приступили к слаживанию боевых расчетов ракетных комплексов «Искандер»

В ракетном соединении ЮВО, дислоцированном в Краснодарском крае, приступили к слаживанию экипажей и боевых расчетов новейших оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер».

В ходе практических занятий военнослужащие отрабатывают развертывание ракетных комплексов, занятие огневых позиций и подготовку к выполнению учебно-боевых пусков.

Ракетчики проводят тренировки на комплексах управления и системах технического обеспечения, а также совершенствуют навыки работы на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах.

Также военнослужащие выполнят несколько учебных электронных пусков ракет по различным целям на удалении до 500 км.

Экипажи ОТРК «Искандер» также совершенствуют навыки вождения военной техники в составе колонн по пересеченной местности и на скоростном участке в ходе совершения ночного и дневного маршей.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» предназначен для поражения на дальностях до 500 км малоразмерных и площадных целей: ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи.

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