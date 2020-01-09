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09.01.2020 (12:16)

В Абхазии новобранцы танковых подразделений ЮВО приступили к тренировкам на компьютерных танковых тренажерах

Новобранцы танковых подразделений российской военной базы в Абхазии приступили к тренировкам на компьютерных тренажерах танка Т-72Б3.

 Программное обеспечение тренажеров формирует для обучаемого виртуальное боевое пространство с учетом необходимых времени года и суток, погодных условий, географических и климатических характеристик.

Симуляторы позволяют создавать реальную картину боя, одновременно показывая на различных дальностях до 15 мишеней: танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки.

На мониторах перед обучающимся отображаются наземные и воздушные цели, размеры которых изменяются пропорционально их движению и отдаленности.

Возможности танковых тренажеров позволяют инструкторам в автоматическом режиме фиксировать ошибки обучаемых и моделировать обстановку виртуального боя. 

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военная служба по призыву , Танковые войска , Южный военный округ , Абхазия
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