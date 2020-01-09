09.01.2020 (11:35)

Три военных парада и более 70 торжественных прохождений состоятся 9 мая 2020 года в ЦВО

Три военных парада и свыше 70 торжественных прохождений войск состоятся 9 мая 2020 года на территории Центрального военного округа (ЦВО). Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«В 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне проведем три военных парада в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре, а также 71 торжественное прохождение войск в городах на территории округа, в том числе в столицах Таджикистана и Киргизии», — заявил генерал-полковник Александр Лапин.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, пройдут в 130 городах и населенных пунктах, в них примут участие свыше 50 тыс. военнослужащих и юнармейцев, будет задействовано более 1 тыс. единиц техники.

Справочно:

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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