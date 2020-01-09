09.01.2020 (10:47)

В Армении минометчики ЮВО учились уничтожать военную технику противника методом скоростной стрельбы

Военнослужащие артиллерийских расчетов российской военной базы в Армении в рамках подготовки к отборочному этапу конкурса АрМИ-2020 «Мастера артиллерийского огня» уничтожили наземные цели и военную технику условного противника методом скоростной стрельбы.

На практических занятиях в незнакомой местности на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря минометные расчеты выполнили огневые задачи по наиболее уничтожению бронеобъектов и живой силы условного противника на дальностях от 800 до 6 тыс. м с твердого и мерзлого грунта без подготовки огневых позиций.

В ходе подготовки к отборочному этапу конкурса минометчики с использованием военной техники поэтапно преодолели на скорость и время полосу препятствий, выполнили подготовку минометов к стрельбе, поиск целей, корректировку огня и организацию обмена данными между расчетами по новейшим средствам связи шестого поколения.

В практических занятиях принимали участие около 50 минометных расчетов, было задействовано порядка 50 единиц специальной военной техники.

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