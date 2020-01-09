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09.01.2020 (07:00)

В войска РХБ защиты ВВО поступила новейшая техника специальной обработки

В  соединение РХБ защиты  Восточного военного округа, дислоцированное в Приморском крае, в конце 2019 года поступила новая универсальная станция специальной обработки УССО.

Станция  предназначена для дегазации и дезинфекции как крупных объектов, вооружения и военной техники,  так и предметов индивидуальной экипировки  военнослужащих в полевых условиях.

Основное оборудование станции смонтировано в быстросъемном кузове-контейнере. Для его погрузки базовый автомобиль КамАЗ-6350 оборудован крюковым захватом  – мультилифтом, что позволяет в 2,5 раза сократить время на развертывание оборудования.

Универсальный комплекс позволяет в течение часа обработать до 40 комплектов индивидуальной защиты, провести санитарную обработку до 30 военнослужащих и до трёх единиц вооружения и специальной техники, в том числе габаритной.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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