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09.01.2020 (06:00)

В ВВО поступили новейшие РСЗО «Торнадо-Г»

В конце минувшего года в мотострелковое соединение  Восточного военного округа, дислоцированное в Хабаровском крае, по плану переоснащения на новые образцы техники поступили реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г».

«Торнадо-Г» — российская модернизированная реактивная система залпового огня. Она создана на базе РСЗО  «Град». Система по боевой эффективности в 15 раз превосходит предшественника, отношение массы пороха к массе корпуса в новой ракете улучшено в 10 раз.

В состав РСЗО  входит новая модернизированная боевая машина, старые и новые типы 122-мм реактивных снарядов, а также КСАУО «Капустник-БМ». В кабине боевой машины размещено оборудование дистанционной установки и автоматизированная система управления огнём (АСУО).

АСУО позволяет вести огонь без топогеодезической подготовки и осуществлять наведение пакета с направляющими без выхода экипажа из кабины. На специальном видеомониторе в автоматизированном режиме отображается информация о маршруте следования и положении пакета направляющих.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
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