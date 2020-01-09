Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.01.2020 (08:44)

В ВВО поступила модернизированная РЛС

В конце минувшего года радиотехнические войска объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа по плану переоснащения на новые образцы техники поступила радиолокационная станция - 19Ж6П.

Эта РЛС предназначена для обнаружения, опознавания и сопровождения воздушных целей, в том числе крылатых ракет, при воздействии активных и пассивных помех, а также отражений от земной поверхности и метеообразований.

В новой РЛС увеличена дальность  обнаружения воздушных объектов, введены новые режимы работы, выполнена автоматизация процессов сопровождения, инициализации и сопровождения целей, есть возможность сопряжения РЛС с современными системами АСУ.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false