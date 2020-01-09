09.01.2020 (08:42)

Специальные психологические штурмовые полосы в несколько раз быстрее позволят подготовить военнослужащих ВВО

На полигонах общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае, завершено создание специальных психологических штурмовых полос. Новая методика психологической подготовки позволит формировать у военнослужащих стрессовую устойчивость к условиям боя в несколько раз быстрее, чем с помощью ранее проводимых стандартных методов.

Каждая полоса максимально воссоздает психофизическую обстановку реальных боевых действий. Она направлена на подготовку военнослужащих к боевым условиям и другим кризисным ситуациям.

В состав полосы входят около десяти препятствий, после которых военнослужащие выполняют стрельбу из штатного оружия. В состав специальной полосы входят высотные стены с проломами, простреливаемые участки для переползания под колючей проволокой, преодоление горящего лабиринта и дымовой завесы. На всех этапах полосы на бойцов воздействует аудио сопровождение, имитирующее крики раненных, стрельбу, взрывы авиабомб, артиллерийских снарядов, минометных мин.

Подразделения приступившие к интенсивной подготовке на полигонах в новом году в обязательном порядке проходят новый элемент психологической подготовки.

В мероприятиях будет задействовано более 3 тысяч военнослужащих.

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