09.01.2020 (13:00)

Зенитные ракетные войска ВКС провели более 220 учений в 2019 году

В 2019 году с подразделениями и частями зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил проведено более 220 учений различного уровня. Из них 21 — с боевой стрельбой на полигонах Телемба и Ашулук.

Важным практическим мероприятием боевой подготовки зенитных ракетных войск стало проведение третьего этапа конкурса «Ключи от неба» Армейских международных игр, в котором участвовало 20 боевых расчетов зенитных ракетных систем С-400, С-300 различной модификации, а также зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». Во время финальных соревнований конкурсантам предстояло вести противовоздушный бой, отразить налет авиации условного противника и выполнить практические пуски по мишеням, обозначающим аэродинамические и баллистические цели, крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и ракетное вооружение оперативно-тактической и стратегической авиации противника. Всего участниками конкурса было выполнено более 50 боевых пусков зенитных управляемых ракет.

Помимо этого, в октябре 2019 года на полигоне Пасулянске-Ливаде в Сербии проведена активная фаза российско-сербского совместного учения по противовоздушной обороне «Славянский щит–2019». В ходе мероприятия впервые были отработаны аэромобильные действия зенитных ракетных войск с развертыванием зенитных ракетных систем С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» на территории юго-восточной Европы.

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