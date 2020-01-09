09.01.2020 (05:00)

Артиллерийское подразделение морской пехоты ТОФ готово к обстрелу лавиноопасных участков на Камчатке

Артиллерийское подразделение соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России готово к проведению обстрела лавиноопасных участков на Камчатке.

В целях контролируемого схода лавин командование соединения морской пехоты во взаимодействии с региональным противолавинным центром Камчатского края подготовили военнослужащих артиллерийского подразделения и специалистов для выполнения профилактических мероприятий.

Обстрел опасных участков будут выполнят военнослужащие расчетов 120 миллиметровых минометов «Сани».

Профилактические мероприятия будут проведены, чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечить безопасность жителей краевого центра и элементов энергетической системы Камчатского края.

По информации регионального противолавинного центра Камчатского края опасность схода лавин сохраняется в горных районах Мильковского, Усть-Большерецкого, Елизовского муниципальных районов, в городе Петропавловске-Камчатском, а также на вулканах Козельский, Вилючинский, Корякский и Авачинский.

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