09.01.2020 (08:30)

Партия пистолетов «Удав» поступит в подразделения Минобороны России в 2020 году

В 2020 году партия 9 мм пистолетов «Удав» поступит в подразделения Министерства обороны Российской Федерации. В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятие оборонно-промышленного комплекса передаст Минобороны России 50 новейших пистолетных комплексов.

Новый 9-мм самозарядный пистолет, более известный как пистолетный комплекс «Удав», успешно завершил опытную войсковую эксплуатацию, которая началась в мае 2019 года. Пистолет показал устойчивую работу и высокие баллистические качества в различных условиях, в том числе и при экстремальных температурах: от минус 50 градусов до 70 градусов жары, что делает его пригодным для применения всеми родами войск.

«Удав» разработан под патрон повышенной мощности 9х21 мм, который может на расстоянии в несколько десятков метров пробить бронежилет второго класса.

Для стрельбы из «Удава» можно использовать все типы боеприпасов калибра 9х21 мм – с обыкновенной пулей, трассирующие, бронебойные, повышенного останавливающего действия, с пониженным пробивным действием, повышенной пробиваемости и с дозвуковой скоростью пули.

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