09.01.2020 (06:00)
В Воздушно-десантные войска поступает новейшая боевая техника
В соответствии с государственной программой вооружения в январе 2020 года на вооружение Псковского гвардейского соединение Воздушно-десантных войск поступит батальонный комплект боевых машин нового поколения БМД-4М, в который входит более 35 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка». Это седьмой по счету батальонный комплект боевой техники, поступающий на вооружение Воздушно-десантных войск.
В торжественной обстановке новая техника будет передана военнослужащим одного из десантно-штурмовых батальонов гвардейского десантно-штурмового полка, дислоцированного в г. Пскове.
Экипажи боевых машин в течение двух месяцев, осваивали курс переподготовки в Омске на базе 242 учебного центра (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск).
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