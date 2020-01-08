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08.01.2020 (18:00)

В Новороссийском и Псковском десантно-штурмовых соединениях ВДВ на Рождество Христово командование поздравило семьи многодетных военнослужащих

В дни празднования Нового Года и Рождества Христова командование Новороссийского и Псковского гвардейских десантно-штурмовых соединений Воздушно-десантных войск поздравило семьи многодетных военнослужащих.

Новогодние подарки и поздравления от лица Командования Воздушно-десантных войск получила и семья военнослужащего по контракту гвардии рядового Ивана Никитина из  артиллерийского подразделения Новороссийского соединения ВДВ.

Иван вместе с женой Олесей воспитывает восьмерых детей, семерых из которых они взяли под свою опеку из детского дома. Гвардии рядовой Иван Никитин  поступил на службу в 2014 году и является ответственным военнослужащим и примерным семьянином.

В свою очередь свои поздравления получила и семья военнослужащего из подразделения материально-технического обеспечения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии старшина Михаила Полютина. В его семье воспитывается 10 детей, старшему из которых 16 лет. Из них в семье растет 7 девочек и 3 мальчика. 

Шестеро детей ходят в школу, а пятеро из них учатся в Свято-Тихоновской Православной гимназии г. Пскова. В 2020 году семья Полютиных ожидает очередное пополнение. Командование гвардейских соединений передали детям новогодние подарки от лица Командования Воздушно-десантных войск. Свои поздравления получили и другие многодетные семьи военнослужащих ВДВ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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