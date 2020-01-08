Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.01.2020 (23:00)

Вооруженные силы Российской Федерации оснащаются инновационными видами оружия основанными на новых физических принципах

Инновационные виды вооружения, такие как самоходные робототехнические комплексы, многофункциональные системы и комплексы с использованием кинетического, электромагнитного, лазерного видов воздействия различного базирования, а также гиперзвуковые средства перехвата и поражения являются источниками существенного повышения боевой эффективности ВВСТ различных видов и родов войск. Наглядный пример тому – применение роботизированных и беспилотных комплексов в Сирии, которое повысило боевую эффективность применения основных ВВСТ и практически обеспечило минимизацию потерь личного состава.

В части создания лазерного оружия планируется в 2020 году завершить ОКР по созданию лазерного комплекса тактического назначения для уничтожения БПЛА и вывода из строя легкозащищённых надводных целей в интересах решения задач Сухопутных войск, ВКС и ВМФ.

Комплекс будет иметь модульный принцип построения основных систем, что в перспективе позволит проводить поэтапное наращивание мощности и номенклатуры поражаемых целей. Активно проводится оснащение лазерными системами защиты бортовых комплексов обороны самолётов стратегической, тактической и армейской авиации от поражения ракетами класса «земля – воздух» и «воздух – воздух» с оптическими головками самонаведения.

В интересах Сухопутных войск в 2020 году завершается ОКР по созданию переносного автоматизированного комплекса оптико-электронного противодействия средствам, ведущим встречное наблюдение и прицеливание, и противодействия им лазерным излучением. Проводятся работы по отработке технологий создания мощных лазеров различных типов. Также ведуться работы по наращиванию мощности комплекса «Пересвет».

В ближайшие годы предусматривается его размещение на авиационном носителе. Широким фронтом проводятся работы по созданию гиперзвукового вооружения. Работы направлены на расширение областей применения, номенклатуры вооружения и улучшения его тактико-технических характеристик. Новые образцы такого вооружения должны обеспечить высокоэффективное поражение целей как в оперативно-тактической, так и в стратегической глубине.

Образцы гиперзвукового вооружения создаются для применения как с воздушных (комплекс «Кинжал»), так и с наземных и морских («Циркон») носителей. Продолжается отработка критических технологий, обеспечивающих увеличение скорости полёта (более 10М на траектории), дальности, точности наведения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Партия 5,45 мм автоматов Ак-12 поступит в подразделения Минобороны России в 2020 году
Современные боевые машины поступят в Сухопутные войска в 2020 году
Более 1,2 тыс. единиц нового вооружения и техники поставлено в войска ЮВО в 2019 году
В 2020 году состав дальней авиации пополнят 6 модернизированных стратегических ракетоносцев

Метки:
Перевооружение
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false