08.01.2020 (22:00)

Юнармейцы Московской области дали старт акции «Письмо солдату»

Первыми свои письма отправили 250 юнармейцев городского округа Балашиха. Ребята творчески подошли к оформлению писем солдатам, проходящим срочную службу. От юных патриотов региона солдатам отправятся рождественские открытки и поделки, которые ребята смогли поместить в конверты.

На сегодняшний день в акции уже приняли участие юнармнйцы из Люберец, Лобни, Зарайска, Рузы, Можайска, Клина.

В строчках каждого письма звучат слова благодарности и гордости за страну, искренние добрые пожелания солдатам, несущим срочную службу в армии. Весточка из дома от родных, а иногда и вовсе незнакомых людей согревает сердце солдата в непростые армейские будни.

Акция «Письмо солдату» продлится до конца янаваря, а письма юных патриотов региона будут доставлены в войсковые части по всей стране.

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