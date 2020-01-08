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08.01.2020 (22:00)

Юнармейцы Московской области дали старт акции «Письмо солдату»

Первыми свои письма отправили 250 юнармейцев городского округа Балашиха. Ребята творчески подошли к оформлению писем солдатам, проходящим срочную службу. От юных патриотов региона солдатам отправятся рождественские открытки и поделки, которые ребята смогли поместить в конверты.

 На сегодняшний день в акции уже приняли участие юнармнйцы из Люберец, Лобни, Зарайска, Рузы, Можайска, Клина.

В строчках каждого письма звучат слова благодарности и гордости за страну, искренние добрые пожелания солдатам, несущим срочную службу в армии. Весточка из дома от родных, а иногда и вовсе незнакомых людей согревает сердце солдата в непростые армейские будни.

Акция «Письмо солдату» продлится до конца янаваря, а письма юных патриотов региона будут доставлены в войсковые части по всей стране.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Юнармия
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