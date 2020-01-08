08.01.2020 (21:00)

В Минобороны планируется построить 23 медучреждения

До 2030 года планируется построить 23 лечебных учреждения Минобороны России. В 2019 году в военных медицинских учреждениях завершено строительство более 100 зданий и сооружений.

В настоящее время продолжается возведение военных госпиталей в Пензе, Южно-Сахалинске и Владикавказе. Из необходимых военному ведомству 140 лечебных учреждений до 2030 года осталось построить 23, в том числе в следующем году завершится строительство еще девяти госпиталей.

Руководством Минобороны уделяется большое внимание созданию комфортных условий для жизни и быта военнослужащих и членов их семей. Жилые дома, школы, детские сады, спортивные сооружения, объекты военной медицины и санаторно-курортного обеспечения. Всё это строится по самым современным технологиям.

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