08.01.2020 (20:30)

В 2019 году военные строители построили 3750 зданий и сооружений

В 2019 году специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России завершены работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 3750 зданий и сооружений общей площадью 3,5 миллиона квадратных метров.

Возведение инфраструктуры осуществляется синхронно со сроками поступления в войска вооружения и военной техники. 75 процентов всех объектов строится по типовым проектам, что позволяет сократить вдвое сроки и снизить стоимость проектных работ.

Продолжается развитие объектов военной инфраструктуры в Арктике. Всего с использованием инновационных технологий построено 590 объектов общей площадью более 720 тысяч квадратных метров. Для размещения подразделений дивизий ПВО Северного флота в Тикси завершено возведение первоочередных объектов военного городка общей площадью 4600 квадратных метров. На острове Земля Александры в полном объёме обустроен военный городок Нагурское. В посёлке Белушья Губа архипелага Новая Земля завершена реконструкция школы, которая обеспечила комфортные условия обучения для всех детей военнослужащих.

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